В соборе Парижской Богоматери вечером пройдет первая месса после пожара

Всоборе Парижской Богоматери сегодня вечером пройдет первая месса после пожара. Из-за ремонтных работ служение пройдет внеобычной обстановке - в малой часовне, а не в главном зале. А все присутствующие будут в касках. Всего ожидается небольше 20 человек, несмотря на огромное количество желающих. Сам собор еще долго будет закрыт для посетителей. Завершение реставрации Нотр-Дама планируется к летним Олимпийским играм вПариже в 2024 году.



