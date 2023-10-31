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В Сочи электросамокат взорвался во время движения

Еще одна фобия в копилку. В Сочи электросамокат взорвался прямо во время движения. Двое парней ехали по тротуару, когда устройство внезапно начало дымить и искрить.

Ребята быстро остановились и не зря. Батарея взорвалась, сам самокат охватило пламенем.

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