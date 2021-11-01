В Сочи оштрафовали водителя дивана - инспекторов смутило отсутствие ремней безопасности

В Сочи оштрафовали водителя дивана. Мужчина встроил в мягкую мебель двигатель и устроил комфортабельную поездку по главным улицам города. Местные жители и туристы такой креативный подход изобретателя оценили. А вот инспекторов смутило отсутствие ремней безопасности. На диванного водителя составили административный протокол. Сам предмет интерьера изъят и помещен на стоянку. Дальнейшая судьба самоходной мебели пока неизвестна.