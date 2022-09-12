В Сочи откроют более 40 зимних пляжей - ожидают массовый турпоток?

"К массовому турпотоку на курорт готовятся все отрасли, формируется план ключевых мероприятий. В частности, в новом сезоне по просьбам горожан и гостей в Сочи планируют открыть более 40 зимних пляжей, в прошлом году их было 35", - отмечается в релизе.