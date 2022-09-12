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В Сочи откроют более 40 зимних пляжей - ожидают массовый турпоток?

В Сочи откроют более 40 зимних пляжей - ожидают массовый турпоток?

Свыше 40 пляжей планируется создать для отдыха туристов предстоящей зимой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

"К массовому турпотоку на курорт готовятся все отрасли, формируется план ключевых мероприятий. В частности, в новом сезоне по просьбам горожан и гостей в Сочи планируют открыть более 40 зимних пляжей, в прошлом году их было 35", - отмечается в релизе.

Уточняется, что в городе также усилят работу по подготовке к зимнему туристическому сезону, основное внимание будет уделено соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и санитарной обработке в транспорте и общественных местах.

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