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В Сочи потоп - вода смывает все на своем пути
Во власти водной стихии. В Сочи тропический ливень спровоцировал настоящий потоп. Улицы превратились в бурлящие реки. Вода смывает все на своем пути. Непогода стала причиной гибели по меньшей мере одного человека.
Наводнение также повредило огромное количество автомобилей. Залиты дороги, дворы, подвалы и первые этажи зданий. Непогода вызвала перебои с подачей электричества и водоснабжением. В ликвидации последствий стихии задействованы более 1 100 специалистов и почти 400 единиц техники.
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