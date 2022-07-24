В Сочи потоп - вода смывает все на своем пути

Во власти водной стихии. В Сочи тропический ливень спровоцировал настоящий потоп. Улицы превратились в бурлящие реки. Вода смывает все на своем пути. Непогода стала причиной гибели по меньшей мере одного человека.

Наводнение также повредило огромное количество автомобилей. Залиты дороги, дворы, подвалы и первые этажи зданий. Непогода вызвала перебои с подачей электричества и водоснабжением. В ликвидации последствий стихии задействованы более 1 100 специалистов и почти 400 единиц техники.

