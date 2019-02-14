Как стало известно, по итогам трехстороннего саммита в Сочи согласован совместный документ по сирийскому урегулированию. В нем приняли участие лидеры Турции, Ирана и России. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что вывод американских войск из Сирии не должен привести к вакууму власти на освобождаемых территориях и господству там террористов. А Хасан Роухани подчеркнул, что нужно продолжать переговоры.