В Сочи целые улицы ушли под воду

Беспрерывный ливень в Сочи! Под воду ушли целые улицы. На курорте действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, сильные дожди будут идти еще по меньшей мере два дня. Тем временем в Приморье расширена зона действия чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями. Их спровоцировали два тайфуна: "Кроса" и "Лекима". На Сахалине из-за тропического шторма без электричества остались более семи тысяч человек.



