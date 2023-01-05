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В Сочи во время циркового представления лев напал на дрессировщика

При выполнении номера двое из пяти зверей сцепились между собой. Разнимая львов, дрессировщик Алексей Макаренко не уследил, что сзади к нему подкрался третий хищник. Лев набросился на мужчину и повалил его. От тяжелых травм или гибели дрессировщика спасла супруга, которая отогнала зверя, а сотрудники цирка применили водометы и шумовую гранату, чтобы дезориентировать животных.

Некоторые зрители встретили сцену из Колизея овациями, подумав, что это элемент шоу. О случившемся стало известно из публикации Эдгарда Запашного. Он опубликовал видео с последствиями нападения. На кадрах видны раны на спине Алексея Макаренко. После оказания помощи дрессировщик отработал еще два спектакля.

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