В Сочи во время циркового представления лев напал на дрессировщика

При выполнении номера двое из пяти зверей сцепились между собой. Разнимая львов, дрессировщик Алексей Макаренко не уследил, что сзади к нему подкрался третий хищник. Лев набросился на мужчину и повалил его. От тяжелых травм или гибели дрессировщика спасла супруга, которая отогнала зверя, а сотрудники цирка применили водометы и шумовую гранату, чтобы дезориентировать животных.