В Сочи вторые сутки бушует мощный шторм

Вторые сутки бушует шторм у черноморского побережья России. Пострадали сочинские пляжи - значительная часть инфраструктуры даже частично уничтожена. Сила шторма оценивается в 7 баллов - такого здесь не случалось 9 лет. Синоптики обещают в ближайшие дни проливные дожди и сильный ветер и местным жителям рекомендуют быть готовыми к подтоплениям и сходу оползней. Утихнет шторм, по прогнозам, не раньше завтрашнего дня.