В Сочи выпал снег

Природный сюрприз для туристов. В Сочи на Красной Поляне выпал снег. Высота снежного покрова достигла 5 см. Необычное явление зафиксировано на высоте 2 300 м. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха здесь составит около 16 градусов тепла. Такой летний отпуск отдыхающие точно запомнят надолго.





