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В Соединенном Королевстве пустеют полки магазинов и закрываются предприятия

Удорожание газа и общий дефицит энергоносителей в ЕС вызовут резкий рост цен на продукты питания. Кризис уже проявляется видимыми проблемами: в Соединенном Королевстве, которое экономически крепко привязано к ЕС, пустеют полки магазинов и закрываются предприятия.

По заявлению Еврокомиссии, за год продукты подорожали почти на треть, и только за сентябрь прибавили в стоимости более процента.

Брюссель обещает пакет мер, который защитит граждан от ценового шока.

А шок не за горами: в Германии крупный поставщик электроэнергии прекращает подачу электричества в два региона - Бремен и Гессен. В Италии и Литве ждут 40-процентного повышения тарифов на отопление.

Литва променяла выгодные проекты на санкции

Литва добавила себе проблем, послушно примазавшись к санкционной политике Запада. Из-за введенных ограничений на белорусскую продукцию (в частности, Беларуськалия) пострадали Литовские железные дороги. Правление вынуждено остановить проект развития участка основной железнодорожной линии страны стоимостью 60 млн евро. Заморожено строительство второй железнодорожной линии на участке Плунге – Шатейкяй. Это 14 км полотна, мостов и инфраструктуры.

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