В Соединенном Королевстве пустеют полки магазинов и закрываются предприятия

Удорожание газа и общий дефицит энергоносителей в ЕС вызовут резкий рост цен на продукты питания. Кризис уже проявляется видимыми проблемами: в Соединенном Королевстве, которое экономически крепко привязано к ЕС, пустеют полки магазинов и закрываются предприятия.

По заявлению Еврокомиссии, за год продукты подорожали почти на треть, и только за сентябрь прибавили в стоимости более процента.

Брюссель обещает пакет мер, который защитит граждан от ценового шока.

А шок не за горами: в Германии крупный поставщик электроэнергии прекращает подачу электричества в два региона - Бремен и Гессен. В Италии и Литве ждут 40-процентного повышения тарифов на отопление.

Литва променяла выгодные проекты на санкции