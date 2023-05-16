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В Соединенных Штатах 1 июня наступит дефолт

Дефолт, нависший над США дамокловым мечом, сорвется на страну уже 1 июня. Если конгресс страны не примет мер по ограничению долга, у правительства не останется возможности спасти Америку от катастрофы, заявляет министр финансов США. Дефолт приведет к серьезным затруднениям для американских семей, нанесет ущерб американской позиции глобального лидера и поставит под вопрос способность защищать интересы национальной безопасности.

Дефолт США приведет к экономической и финансовой катастрофе. За последние несколько лет американские семьи и предприятия, в том числе и многие из ваших, упорно трудились, чтобы обеспечить восстановление экономики. И дефолт отменит весь с таким трудом достигнутый прогресс. И это отбросит нас еще сильнее назад.
Джанет Йеллен, министр финансов США

Совет экономических консультантов администрации Байдена смоделировал ситуацию в условиях дефолта. Вывод неутешителен: более 8 миллионов человек в первый же день станут безработными, оборот на фондовом рынке сократится вдвое, уничтожив многочисленные накопления и сбережения граждан. По своим масштабам ожидаемый дефолт сравним с Великой депрессией. Это признает и Совет Белого дома.

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