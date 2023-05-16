В Соединенных Штатах 1 июня наступит дефолт

Дефолт США приведет к экономической и финансовой катастрофе. За последние несколько лет американские семьи и предприятия, в том числе и многие из ваших, упорно трудились, чтобы обеспечить восстановление экономики. И дефолт отменит весь с таким трудом достигнутый прогресс. И это отбросит нас еще сильнее назад.

Джанет Йеллен, министр финансов США