В Соединенных Штатах разгорается скандал, который может иметь самые непредсказуемые электоральные последствия. Но может, впрочем, и не иметь: "большие СМИ" взяли на вооружение тактику замалчивания в надежде, что об истории этой никто не узнает. Джо Байден из-за утечки новой партии компромата предстает человеком крайне нечистым на руку: его обвиняют в коррупционных связях теперь не только с украинским, но уже и с китайским бизнесом. Слово Олегу Романову (подробности в видео).