В Софии не прекращаются массовые акции протеста

В столице Болгарии не прекращаются массовые антиправительственные протесты: тысячи демонстрантов фактически заблокировали центр города. Полиция выстроилась в живой забор вокруг зданий правительства и парламента. Пока акция в отличие от многих предыдущих за последние 64 дня проходит без серьезных инцидентов, хотя с задержаниями. Троих доставили в полицию за ношение запрещенных предметов, еще двое были ранее объявлены в розыск за участие в массовых беспорядках 2 сентября.