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В Софии прошел заезд Санта-Клаусов на мотоциклах

Заезд вышел красочным и громким. Главная цель - благотворительность. Собранныеденьги пойдут детям на подарки.

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