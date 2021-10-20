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В Софии противники новых карантинных мер напали на министра образования

В Софии во время протестов против COVID-паспортов один из активистов напал на министра образовании Болгарии. Педагоги требовали повышения зарплаты и отмены карантинных ограничений. От атаки министра не уберег ни кордон силовиков, ни даже объятия одного из полицейских.

Школы страны переходят на дистанционное обучение, а в вузы будут допускать только студентов и преподавателей с паспортом вакцинации.

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