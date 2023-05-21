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В Софии состоялся Марш мира
В Софии состоялся Марш мира, который собрал десятки тысяч участников. Главным требованием манифестантов было проведение референдума, который закрепил бы статус Болгарии как государства мирного и полностью суверенного в вопросах участия или неучастия в войнах:
Участники Марша напоминают властям, что вопрос о поддержке той или иной стороны в вооруженном конфликте должен решаться народом, а не правительством, парламентом или президентом. В Болгарии ширится недовольство активной поддержкой европейской политики вооружения Украины. Это, считают граждане, может вовлечь страну в большой европейский конфликт.
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