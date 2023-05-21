ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Софии состоялся Марш мира

В Софии состоялся Марш мира, который собрал десятки тысяч участников. Главным требованием манифестантов было проведение референдума, который закрепил бы статус Болгарии как государства мирного и полностью суверенного в вопросах участия или неучастия в войнах:

Участники Марша напоминают властям, что вопрос о поддержке той или иной стороны в вооруженном конфликте должен решаться народом, а не правительством, парламентом или президентом. В Болгарии ширится недовольство активной поддержкой европейской политики вооружения Украины. Это, считают граждане, может вовлечь страну в большой европейский конфликт.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все