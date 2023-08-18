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В Софии совершено нападение на защитников памятника Советской армии

Вандалы в своей маниакальной идее - уничтожить всю советскую историю - готовы на все. В столице Болгарии совершено нападениена палатки защитников памятника Советской армии. Атака произошла этой ночью. Неизвестные в масках сначала забросали территорию городка петардами, а затем разбили гранитную плиту монумента и разрисовали его подножие. Полиция задержала четырех человек, о пострадавших не сообщается.

Памятник, установленный в 1954 году, было решено демонтировать в марте. Чтобы не допустить этого,монумент круглосуточно охраняют добровольцы различных политических и общественных объединений. Три дня назад местные власти потребовали убрать палаточный городок. От планов по демонтажу власти не отказываются.

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