В Солсбери расследуют очередной случай отравления неизвестным веществом

В этот раз пострадавшие - модель Анна Шапиро, подданная Израиля, и ее муж британец Алекс Кинг. Супруги попали в больницу после ужина в итальянском ресторане. Кинга пришлось ввести в искусственную кому, позднее он пришел в сознание. По данным газеты "Сан", Кинг и Шапиро могли быть отравлены стрихнином.