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В Сомали произошел крупнейший за последние 10 лет теракт

В результате взрыва 26 человек погибли, еще 56 получили ранения. Террорист-смертник подорвал автомобиль в фешенебельном отеле в городе Кисмайо в 500 километрах от столицы Сомали - Могадишо. Среди погибших иностранные граждане - из США, Кении, Танзании и Великобритании. Ответственность за теракт взяла исламистская группировка "Аш-Шабаб". Известно, что радикальная организация ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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