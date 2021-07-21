В Сомали разбился пассажирский самолет

Срочная информация поступает на ленты информагентств. Пассажирский самолет потерпел крушение при посадке в Сомали. На борту 45 человек. По некоторой информации все пассажиры живы. Сообщается, что самолет вылетел из столицы Кении - Найроби, а разбился в городе Эльвак. Другие подробности выясняются.