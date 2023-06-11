3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В сообществе беглых экстремистов и террористов на неделе случился очередной скандал
Станет ли такая антидемократия от правящей польской верхушки и атака на голоса избирателей темой номер один среди беглых? Ааа? Или молчок? Подозреваем, что их рты будут закрыты, ведь там быстро укажут на дверь. А с таким предательским багажом, поди, найди новую страну для жизни.
Ах, простите, им не до того. Ну, какая политика! Ну, какие мысли о народе! Там вовсю идет дележка денег. Вот сейчас, например, ищут того, кто украл 2 миллиона долларов. В сообществе беглых экстремистов и террористов на неделе случился очередной скандал. И в нем намешан полный набор инструментов матерых мошенников, которые, правда, называют себя для пиара правоохранителями. В центре очередного конфликта - Александр Азаров и его еще вчера коллеги. Тут у них и воровство как денег, так и информации, и классический вопль: "Держи вора!", и сокрытие информации от общественности.
Здесь "светлые" лица протеста пошли еще дальше. Многих сковывает расписка о неразглашении, иначе огромный штраф. Это и фирменный почерк беглых - мгновенное предательство. Кого угодно, даже своих соратников, если это выгодно. И угрозы оружием людей в масках. Два миллиона долларов для оказавшихся на голодном пайке беглых - серьезная сумма. Кстати, Азарова в последние дни что-то не видно. Он как будто бы исчез. Вместе с деньгами. Евгений Горин наблюдал за ситуацией вокруг пропавших финансов, паролей и остатков порядочности у беглых.
Это ролик воюющих на Украине байполовцев. Так они, по крайней, мере утверждают. Видео записано для Александра Азарова. А он еще неделю назад представлялся главой этой террористической организации. Суть слов людей в масках и камуфляже проста: "Азаров, где деньги?!" Впрочем, сначала надо задаться вопросом: "А где сам же Азаров?"
Вот задачка. У террористической организации было почти 2 млн долларов. Остались крохи. Зато у руководителя Азарова появилось три фонда, оформленных на жену. А бывшие соратники, знающие про сумму, вдруг оказались уволенными. Дескать, не прошли полиграф. По их словам, с Азаровым ушло только два человека. Все остальные как бы оказались на улице. В общем-то схема отъема денег предельно примитивна. Александр не учел только что, являясь говорящей головой и держателем счета, он не обладает всем остальным. А именно, доступом к соцсетям своей же террористической организации.
В коллективе BYPOL есть группа людей, возглавляемая Матвеем Купрейченком, которая категорически отказывается проходить полиграф без объяснения причин.
Полиграфу Полиграфовичу Азарову, умыкнувший соцсети Матвей Купрейчик, тут же объяснил, почему метод избавления от неугодных - через контролируемых полиграф - примитивная попытка избавиться от свидетелей, прикарманивая 2 млн долларов.
Мы выявили некие непонятные финансовые операции со стороны Азарова, по которым сейчас проводится проверка на предмет их противоправности и законности. Азаров избегает коллектива. 80 % коллектива отвернулось от Александра Азарова. Полиграф отказались проходить, потому что полиграф этот является ангажированным.
То есть, скрыть факт кражи денег Азарову не удалось. Об этом знают все. И как в случае с другими фондами беглых мошенников Стрижака, Леончика, из Азарова будут выколачивать отступные из террористического общака. Два миллиона долларов - лакомый кусок. Будет очень интересно узнать, кого и как назначат виновным. У кейса фонда помощи Стрижака ими оказались те, кому эта финансовая помощь адресовалась.
Давайте не будем плодить иждивенческий подход, потому что люди сами хорошо справляются с этими проблемами. Фонды - это дополнительная поддержка. Человек каждый сам отвечает за свою жизнь, сам принимает решение, когда выходит на забастовку, когда выходит на протест, когда делает какую-то акцию. Нужно понимать те последствия, которые это может повлечь, и нужно нести ответственность за свою жизнь.
Беглые за границей - это же своего рода эксперимент. Вот у них было уже три года, чтобы, находясь в среде, к которой они так стремились, обустроить для начала собственное существование, создать своего рода мини-государство. Выводы неутешительные. Они - концентрация всего, против чего они, по своим же словам, борются. Ложь и воровство, тотальная диктатура и сокрытие информации. Если что-то не получается - надо что-нибудь украсть. Один украл миллионы, другой украл пароли. Кто-то еще сомневается, что они рвались к власти только чтобы что-то украсть? Вот и Азаров в Польше, в среде себе подобных вызывает презрение и ненависть.
Интересное кино получается - все ненавидят Азарова. Будем наблюдать.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ