Станет ли такая антидемократия от правящей польской верхушки и атака на голоса избирателей темой номер один среди беглых? Ааа? Или молчок? Подозреваем, что их рты будут закрыты, ведь там быстро укажут на дверь. А с таким предательским багажом, поди, найди новую страну для жизни.

Ах, простите, им не до того. Ну, какая политика! Ну, какие мысли о народе! Там вовсю идет дележка денег. Вот сейчас, например, ищут того, кто украл 2 миллиона долларов. В сообществе беглых экстремистов и террористов на неделе случился очередной скандал. И в нем намешан полный набор инструментов матерых мошенников, которые, правда, называют себя для пиара правоохранителями. В центре очередного конфликта - Александр Азаров и его еще вчера коллеги. Тут у них и воровство как денег, так и информации, и классический вопль: "Держи вора!", и сокрытие информации от общественности.

Здесь "светлые" лица протеста пошли еще дальше. Многих сковывает расписка о неразглашении, иначе огромный штраф. Это и фирменный почерк беглых - мгновенное предательство. Кого угодно, даже своих соратников, если это выгодно. И угрозы оружием людей в масках. Два миллиона долларов для оказавшихся на голодном пайке беглых - серьезная сумма. Кстати, Азарова в последние дни что-то не видно. Он как будто бы исчез. Вместе с деньгами. Евгений Горин наблюдал за ситуацией вокруг пропавших финансов, паролей и остатков порядочности у беглых.

Это ролик воюющих на Украине байполовцев. Так они, по крайней, мере утверждают. Видео записано для Александра Азарова. А он еще неделю назад представлялся главой этой террористической организации. Суть слов людей в масках и камуфляже проста: "Азаров, где деньги?!" Впрочем, сначала надо задаться вопросом: "А где сам же Азаров?"

Вот задачка. У террористической организации было почти 2 млн долларов. Остались крохи. Зато у руководителя Азарова появилось три фонда, оформленных на жену. А бывшие соратники, знающие про сумму, вдруг оказались уволенными. Дескать, не прошли полиграф. По их словам, с Азаровым ушло только два человека. Все остальные как бы оказались на улице. В общем-то схема отъема денег предельно примитивна. Александр не учел только что, являясь говорящей головой и держателем счета, он не обладает всем остальным. А именно, доступом к соцсетям своей же террористической организации.

В коллективе BYPOL есть группа людей, возглавляемая Матвеем Купрейченком, которая категорически отказывается проходить полиграф без объяснения причин. Александр Азаров, беглый террорист-мошенник

Полиграфу Полиграфовичу Азарову, умыкнувший соцсети Матвей Купрейчик, тут же объяснил, почему метод избавления от неугодных - через контролируемых полиграф - примитивная попытка избавиться от свидетелей, прикарманивая 2 млн долларов.

Мы выявили некие непонятные финансовые операции со стороны Азарова, по которым сейчас проводится проверка на предмет их противоправности и законности. Азаров избегает коллектива. 80 % коллектива отвернулось от Александра Азарова. Полиграф отказались проходить, потому что полиграф этот является ангажированным. Матвей Купрейчик

То есть, скрыть факт кражи денег Азарову не удалось. Об этом знают все. И как в случае с другими фондами беглых мошенников Стрижака, Леончика, из Азарова будут выколачивать отступные из террористического общака. Два миллиона долларов - лакомый кусок. Будет очень интересно узнать, кого и как назначат виновным. У кейса фонда помощи Стрижака ими оказались те, кому эта финансовая помощь адресовалась.

Давайте не будем плодить иждивенческий подход, потому что люди сами хорошо справляются с этими проблемами. Фонды - это дополнительная поддержка. Человек каждый сам отвечает за свою жизнь, сам принимает решение, когда выходит на забастовку, когда выходит на протест, когда делает какую-то акцию. Нужно понимать те последствия, которые это может повлечь, и нужно нести ответственность за свою жизнь. Андрей Стрижак, смотрящий фонда беглых мошенников

Беглые за границей - это же своего рода эксперимент. Вот у них было уже три года, чтобы, находясь в среде, к которой они так стремились, обустроить для начала собственное существование, создать своего рода мини-государство. Выводы неутешительные. Они - концентрация всего, против чего они, по своим же словам, борются. Ложь и воровство, тотальная диктатура и сокрытие информации. Если что-то не получается - надо что-нибудь украсть. Один украл миллионы, другой украл пароли. Кто-то еще сомневается, что они рвались к власти только чтобы что-то украсть? Вот и Азаров в Польше, в среде себе подобных вызывает презрение и ненависть.