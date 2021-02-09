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В соцсетях поймали на постановочных интервью один из польских телеканалов

В прямом эфире показали якобы случайных прохожих, которые высказывают свое негативное мнение относительно законно задержанных журналисток. Однако они же в эфире двумя днями ранее уже высказывались против БЧБ-символики. Вот такая театральная труппа одних и тех же лиц.

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