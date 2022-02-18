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В Совбезе ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений

В ООН призвали к полному исполнению минских договоренностей. Заявление по итогам заседания Совета Безопасности сделали представители шести государств, в том числе Франции и Германии, а также ЕС. Первым шагом должно стать полное прекращение огня на линии соприкосновения. Также они высказали полную поддержку территориальной целостности Украины.

Минские соглашения остаются единственной основой, одобренной Совбезом для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. В этой связи мы с обеспокоенностью отмечаем сообщения о новых нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения. Нельзя допустить дальнейшей эскалации этих нарушений. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность.
Розмари Дикарло, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам

Заместитель генсека ООН также подчеркнула, что напряженность вокруг Украины достигла максимального накала с 2014 года.


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