В Совбезе ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений

Минские соглашения остаются единственной основой, одобренной Совбезом для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. В этой связи мы с обеспокоенностью отмечаем сообщения о новых нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения. Нельзя допустить дальнейшей эскалации этих нарушений. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность.

Розмари Дикарло, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам