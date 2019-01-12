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В SpaceX - масштабные сокращения

По данным СМИ, компания сократит число своих сотрудников на 10 %. По официальной информации, распространенной пресс-службой, SpaceX должна стать, "более компактной". Всего в компании 6 тысяч служащих.

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