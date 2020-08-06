В списке Fortune 500 будет рекордное число женщин-СЕО

Число женщин - руководителей корпораций из списка Fortune 500 достигнет 38. Это будет новым рекордом для ежегодного рейтинга крупнейших компаний США. Технически это произойдет в сентябре. В топ-руководстве сразу двух компаний - американского производителя бытовой химии Clorox и французско-американского косметического гиганта Coty - появятся женщины. Считается, что эта статистика отражает гендерное разнообразие в бизнесе. Но общая картина все же не особо воодушевляет. Доля бизнесвумен на высоких позициях всего порядка 7,5 %. И это из полутысячи компаний в рейтинге.



