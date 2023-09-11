В списке погибших после землетрясения в Марокко уже почти 2,5 тыс. человек

В Марокко продолжается поисково-спасательная операция. Число погибших после землетрясения приближается к 2,5 тыс. Медики оказывают помощь тысячам пострадавших. Мобилизованы армейские бригады. Прибывают международные поисковые группы. Для жителей произошедшее стало настоящим потрясением.

Ученые ранее исключали возможность землетрясения такой силы в этом регионе. Однако бедствие в Марокко подтвердило обратное. Татьяна Волкова продолжит.

К отчаянным усилиям марокканских спасателей присоединяются международные специалисты, на помощь пострадавшей стране своих специалистов направили Испания, Великобритания и США, а также Чехия и Франция. Высылают оборудование и собак для поисков. Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших деревень в Высоком Атласе - труднопроходимом горном массиве.

Дома во многих населенных пунктах превратились в руины. В целом же катастрофа затронула инфраструктуру вплоть до северного побережья страны. Местные жители помогают друг другу как могут - многих спасли из-под завалов именно соседи. Люди до сих пор в шоке от произошедшего.

В Марракеше люди третью ночь провели на улице, многие здания повреждены, в стенах появились трещины. Жители опасаются возвращаться в дома из-за вероятности новых обрушений.

Для оставшихся без крова людей организован сбор продуктов и предметов первой необходимости, тысячи жителей выстроились в очереди в центры по приему донорской крови. В числе добровольцев - члены сборной Марокко по футболу.

Мы с игроками решили внести свой вклад в кампанию по сдаче крови, и это меньшее, что мы можем сделать. Мы надеемся, что нашему примеру последуют и другие, поскольку больницам нужна кровь из-за большого количества раненых. Валид Реграги, главный тренер сборной Марокко по футболу