ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В споре о статусе Каспия поставлена точка

Лидеры пяти стран - России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана - на саммите в Актау подписали исторический документ. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря - крупнейшего в мире замкнутого водоема, над которой работали с 96-го года, упростит поиск, добычу и транспортировку нефти и газа в регионе. По объему запасов этих ископаемых Каспий на втором месте в мире после Персидского залива.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все