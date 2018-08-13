В споре о статусе Каспия поставлена точка

Лидеры пяти стран - России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана - на саммите в Актау подписали исторический документ. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря - крупнейшего в мире замкнутого водоема, над которой работали с 96-го года, упростит поиск, добычу и транспортировку нефти и газа в регионе. По объему запасов этих ископаемых Каспий на втором месте в мире после Персидского залива.