В Средиземном море спасены 184 мигранта

184 мигранта спасены в Средиземном море. Мужчины, женщины и дети терпели бедствие на резиновых лодках. Корабль гуманитарных организаций Ocean Viking взял на борт 102 человека в 80 морских милях от побережья Ливии и еще 82 недалеко от побережья Мальты. Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. Она превратила страну в ключевой отправной пункт для африканских и ближневосточных мигрантов, направляющихся в Европу. Только с начала года, по данным Международной организации по миграции, Ливию морским путем покинули свыше тысячи человек.