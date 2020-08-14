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В Средиземном море столкнулись фрегаты Греции и Турции

Столкновение фрегатов Греции и Турции в восточном Средиземноморье. Вероятная причина - ошибка шкипера турецкого судна, которое в итоге оказалось повреждено. Отметим,ЧП произошло на фоне обострения отношений между Афинами и Анкарой из-за споров относительно шельфа вдоль берегов средиземноморских островов.

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