В Средиземном море столкнулись фрегаты Греции и Турции

Столкновение фрегатов Греции и Турции в восточном Средиземноморье. Вероятная причина - ошибка шкипера турецкого судна, которое в итоге оказалось повреждено. Отметим,ЧП произошло на фоне обострения отношений между Афинами и Анкарой из-за споров относительно шельфа вдоль берегов средиземноморских островов.