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В США 400 тыс. человек пострадали в столкновениях с полицией за последние годы

В США свыше 400 тыс. человек попали в отделения неотложной медицинской помощи из-за столкновений с полицией. Это данные за последние несколько лет. Их приводит американский телеканал NBC News по итогам своего расследования. Значительную долю печальной статистики составили пострадавшие по время протестов движения BLM - тогда ежедневно в больницы попадали сотни протестующих. При этом подчеркивается: данные по количеству людей, которым из-за действий правоохранителей требуется медпомощь, значительная часть правоохранительных органов страны не подсчитывает.


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