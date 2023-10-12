В США акции производителей вооружений растут - кому выгоден израильско-палестинский конфликт?

Кто получит выгоду от израильско-палестинского конфликта? На вопрос отвечает китайское издание Global Times. Газета обратила внимание на рост стоимости акций американских производителей вооружений "Локхид Мартин" и "Нортроп Грумман" с начала эскалации.

Издание отмечает, что при любом конфликте реакция США всегда заключается в эскалации насилия, а не в способствовании миру. Прямые военные продажи американских компаний в 2022 году выросли почти на 50 % по сравнению с предыдущим во многом благодаря Киеву. Более того, США продолжают продавать оружие острову Тайвань.