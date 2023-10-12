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В США акции производителей вооружений растут - кому выгоден израильско-палестинский конфликт?
Кто получит выгоду от израильско-палестинского конфликта? На вопрос отвечает китайское издание Global Times. Газета обратила внимание на рост стоимости акций американских производителей вооружений "Локхид Мартин" и "Нортроп Грумман" с начала эскалации.
Издание отмечает, что при любом конфликте реакция США всегда заключается в эскалации насилия, а не в способствовании миру. Прямые военные продажи американских компаний в 2022 году выросли почти на 50 % по сравнению с предыдущим во многом благодаря Киеву. Более того, США продолжают продавать оружие острову Тайвань.
Global Times отмечает, что всякий раз, когда в любой части мира возникает военный конфликт или напряженность, США всегда найдут способ превратить его в прекрасную возможность для американских торговцев оружием разбогатеть.
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