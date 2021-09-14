В США антипрививочники парализовали движение транспорта

"Мое тело - мой выбор!" - с таким лозунгом на улицы Нью-Йорка вышли тысячи жителей. Антипрививочники перекрыли движение транспорта - встали крупные улицы, Бруклинский мост, а также деловой центр Манхэттена. Демонстранты требуют от муниципальных властей отказаться от ковид-сертификатов и обязательной вакцинации.