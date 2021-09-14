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В США антипрививочники парализовали движение транспорта
"Мое тело - мой выбор!" - с таким лозунгом на улицы Нью-Йорка вышли тысячи жителей. Антипрививочники перекрыли движение транспорта - встали крупные улицы, Бруклинский мост, а также деловой центр Манхэттена. Демонстранты требуют от муниципальных властей отказаться от ковид-сертификатов и обязательной вакцинации.
Митинг против паспортов о вакцинации в Италии
В Италии протесты противников ковид-паспортов проходят практически ежедневно. Очередная акция - у здания государственного телевидения в Триесте. Участники требуют отмены паспортов о вакцинации, которые нужны для посещения большинства общественных мест.
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