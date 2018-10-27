В США арестован подозреваемый в рассылке пакетов со взрывными устройствами

Это 56-летний житель Флориды Сезар Сайок. Ранее судимого мужчину удалось выследить благодаря отпечаткам пальцев на одной из посылок. Известно, что он является ярым сторонником республиканцев. Задержанному предъявлены обвинения в пяти федеральных преступлениях, в том числе в отправке взрывчатых веществ по почте и угрозах бывшим президентам. Ему грозит до 58 лет тюрьмы. Тем временем следователи обнаружили еще одно подозрительное почтовое отправление, адресованное миллиардеру Тому Стейеру. Таким образом, менее чем за неделю были перехвачены 14 посылок с бомбами.