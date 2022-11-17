В США автомобиль сбил группу новобранцев полиции

Громкий инцидент в США. Группу новобранцев полиции сбил 22-летний водитель. Пострадали 25 человек, пятеро из них в критическом состоянии. ДТП произошло в Калифорнии недалеко от здания полицейской академии. Будущие стражи порядка совершали пробежку по трассе, внезапно автомобиль выехал на их полосу. Очевидцы рассказали, что водитель продолжал давить на газ даже после аварии. Его задержали. О его мотивах не сообщается. Как заявляют в полиции, рассматриваются разные версии: умышленные действия, несчастный случай и вождение в нетрезвом виде.