В США без электричества остаются сотни тысяч человек

Непогода на Среднем Западе США. Без электричества из-за сильного шторма в штатах Мичиган, Индиана и Иллинойс остаются сотни тысяч человек. Скорость ветра достигала 160 километров в час. Стихией повалены деревья, перевернуты автомобили. Нанесен ущерб жилым домам и сельскохозяйственным угодьям.