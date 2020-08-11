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В США без электричества остаются сотни тысяч человек

Непогода на Среднем Западе США. Без электричества из-за сильного шторма в штатах Мичиган, Индиана и Иллинойс остаются сотни тысяч человек. Скорость ветра достигала 160 километров в час. Стихией повалены деревья, перевернуты автомобили. Нанесен ущерб жилым домам и сельскохозяйственным угодьям.

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