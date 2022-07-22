В США без проблем можно купить радиоактивные вещества и создать "грязную бомбу"

В США с помощью поддельных документов можно без проблем купить радиоактивные вещества для создания "грязной бомбы". Это показала проверка американской Счетной палаты. Используя фейковые лицензии, следователи ведомства приобрели радиоактивные материалы у двух разных американских компаний. Купленного количества достаточно, чтобы потенциально вызвать сотни смертей и социально-экономический ущерб на миллиарды долларов. Материалы, с помощью которых можно создать "грязную бомбу", рискуют попасть в руки радикальных организаций.