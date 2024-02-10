В США бизнес-джет рухнул на автостраду, есть погибшие

В американском штате Флорида бизнес-джет рухнул на автостраду. Погибли 2 человека. Пилоты пытались посадить самолет прямо на шоссе. В итоге воздушное судно столкнулось с автомобилем и загорелось. Число пострадавших пока не называется. Всего на борту было 5 человек. Предварительная причина аварии - отказ обоих двигателей.