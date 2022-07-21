В США будет гражданская война? Неожиданные результаты социсследования

Американцы живут с предчувствием гражданской войны. Калифорнийский университет провел социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что 50 % опрошенных опасаются вооруженного конфликта всех со всеми. Начаться он может в течение ближайших пяти лет.

Еще один неожиданный результат опроса: 40 % респондентов готовы отказаться от демократии в пользу сильного национального лидера. Президента Байдена они сильным не считают. Другой свежий опрос обнаружил, что рейтинг одобрения хозяина Белого дома снизился в сравнении с июнем на 4 пункта и составляет лишь 36 %.