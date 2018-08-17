В США будут жестко преследовать печать оружия на 3D-принтерах

Минюст предпримет действия против тех, кто нарушает закон и создает пластиковое огнестрельное оружие, которое нельзя обнаружить с помощью металлодетекторов. К слову, Министерство юстиции уже несколько лет судится с компанией Defense Distributed, которая опубликовала инструкцию по распечатке пластиковых 3D-пистолетов. Правозащитные организации обеспокоены, что дальнейшее распространение пластиковых моделей лишь усугубит острую проблему с применением огнестрельного оружия при совершении преступлений.