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В США будут жестко преследовать печать оружия на 3D-принтерах

Минюст предпримет действия против тех, кто нарушает закон и создает пластиковое огнестрельное оружие, которое нельзя обнаружить с помощью металлодетекторов. К слову, Министерство юстиции уже несколько лет судится с компанией Defense Distributed, которая опубликовала инструкцию по распечатке пластиковых 3D-пистолетов. Правозащитные организации обеспокоены, что дальнейшее распространение пластиковых моделей лишь усугубит острую проблему с применением огнестрельного оружия при совершении преступлений.

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