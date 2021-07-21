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В США бушуют масштабные лесные пожары
Мощный лесной пожар в американском Орегоне уже виден даже из космоса. "Пожар-монстр", как его окрестили местные СМИ, не могут потушить две недели. В разных районах штата борьбу с огнем ведут около 20 тысяч пожарных.
Нью-Йорк окутал густой дым из-за лесных пожаров
Города заволокло едким дымом. Смог добрался до Нью-Йорка. Содержание вредных веществ в воздухе значительно превышено. Власти города рекомендуют жителям, которые болеют астмой или испытывают проблемы с сердцем, не выходить из дома.
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