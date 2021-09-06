В США бывший морпех расстрелял целую семью

Уроки западной демократии в Афганистане печально сказываются в том числе на зарубежных военных миссионерах. Так, бывший морпех американской армии в Афганистане расстрелял семью во Флориде. От рук снайпера погибли две женщины, мужчина и 3-месячный ребенок. Стрельба произошла в частном доме. Мужчина сдался полиции. Убив четырех человек, он застрелил и собаку. Единственной, кто пережил нападение, стала 11-летняя девочка. Впрочем, она получила 7 огнестрельных ранений.