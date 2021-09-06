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В США бывший морпех расстрелял целую семью

Уроки западной демократии в Афганистане печально сказываются в том числе на зарубежных военных миссионерах. Так, бывший морпех американской армии в Афганистане расстрелял семью во Флориде. От рук снайпера погибли две женщины, мужчина и 3-месячный ребенок. Стрельба произошла в частном доме. Мужчина сдался полиции. Убив четырех человек, он застрелил и собаку. Единственной, кто пережил нападение, стала 11-летняя девочка. Впрочем, она получила 7 огнестрельных ранений.

Британские ветераны афганской войны не перенесли позора

После позорного бегства западной коалиции из Афганистана участились случаи суицидов в рядах британских ветеранов афганской войны. Об этом рассказал и замминистра обороны Джеймс Хэппи в эфире телеканала Sky News. Правда, в ведомстве оперативно оправдались, мол, Хэппи "сделал ошибку", данные не подтверждены официально. Однако, как говорится, слово не воробей.

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