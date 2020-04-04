3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В США часть заключенных переведут под домашний арест
Заключенных в США переводят под домашний арест. Связано это не только с опасностью распространения коронавируса, но и с катастрофической переполненностью местных тюрем.
В первую очередь меняют локацию заключенных штаты Огайо и Коннектикут. В связи с их массовым освобождением в стране в разы выросла продажа оружия. Люди беспокоятся за собственную безопасность.
Тюрьмы избавляются от переполненности
К слову, снижение переполненности тюрем становится мировой тенденцией. ООН призвала страны по возможности разгрузить места лишения свободы. Предполагается, что это поможет сдержать распространение СOVID-19.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП