В США часть заключенных переведут под домашний арест

Заключенных в США переводят под домашний арест. Связано это не только с опасностью распространения коронавируса, но и с катастрофической переполненностью местных тюрем.

В первую очередь меняют локацию заключенных штаты Огайо и Коннектикут. В связи с их массовым освобождением в стране в разы выросла продажа оружия. Люди беспокоятся за собственную безопасность.

