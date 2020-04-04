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В США часть заключенных переведут под домашний арест

Заключенных в США переводят под домашний арест. Связано это не только с опасностью распространения коронавируса, но и с катастрофической переполненностью местных тюрем.
В первую очередь меняют локацию заключенных штаты Огайо и Коннектикут. В связи с их массовым освобождением в стране в разы выросла продажа оружия. Люди беспокоятся за собственную безопасность.


Тюрьмы избавляются от переполненности

К слову, снижение переполненности тюрем становится мировой тенденцией. ООН призвала страны по возможности разгрузить места лишения свободы. Предполагается, что это поможет сдержать распространение СOVID-19.

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