В США частично затопило Белый дом

В США из-за сильного ливня частично затопило Белый дом и метро. Как пишет "Вашингтон пост", часть улиц полностью ушла под воду, тысячи людей остались без света. В результате стихии работу прекратил Национальный архив. Коммунальные службы ликвидируют последствия наводнения. О жертвах не сообщается.