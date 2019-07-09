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В США частично затопило Белый дом
В США из-за сильного ливня частично затопило Белый дом и метро. Как пишет "Вашингтон пост", часть улиц полностью ушла под воду, тысячи людей остались без света. В результате стихии работу прекратил Национальный архив. Коммунальные службы ликвидируют последствия наводнения. О жертвах не сообщается.
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