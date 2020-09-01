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В США четвертый месяц не прекращаются массовые протесты на фоне убийства Джорджа Флойда
30 погибших, более 15 тысяч задержанных с начала расовых волнений в США. Уже четвертый месяц в стране не прекращаются массовые протесты на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Только за последние сутки задержано 200 человек. Президент Дональд Трамп дал свое объяснение. Он утверждает, что беспорядки на улицах связаны с "идеологической обработкой" нового поколения в школах и университетах, которую проводят преподаватели леворадикалального толка. А за их спиной стоят демократы, подчеркнул Трамп. Именно они использовали протесты в своих интересах, но вскоре потеряли контроль над ситуацией, полагает американский лидер.
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