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В США число умерших от COVID-19 превысило потери во Второй мировой войне
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70 миллионов. Первое место по инфицированным и погибшим занимают США. Там число умерших от COVID-19 (а их 292 тысячи) превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.
В Старом Свете на первом месте печального списка Франция. Поэтому Рождество ее жители встретят с ограничениями. 15 декабря в Пятой республике вводят комендантский час, который не отменят даже в новогоднюю ночь. И начинаться он будет в 20:00. Взамен власти снимают запрет на передвижения по стране. Также решено отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров.
Швейцария с понедельника вводит обязательную изоляцию для всех прибывающих из стран с высоким уровнем заражения COVID-19.
А в Германии идет речь о том, чтобы закрыть все магазины до средины января и на столько же продлить школьные каникулы. В стране зафиксирован суточный рекорд заражений - более 23,5 тысячи случаев.
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