В США число умерших от COVID-19 превысило потери во Второй мировой войне

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70 миллионов. Первое место по инфицированным и погибшим занимают США. Там число умерших от COVID-19 (а их 292 тысячи) превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.



В Старом Свете на первом месте печального списка Франция. Поэтому Рождество ее жители встретят с ограничениями. 15 декабря в Пятой республике вводят комендантский час, который не отменят даже в новогоднюю ночь. И начинаться он будет в 20:00. Взамен власти снимают запрет на передвижения по стране. Также решено отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров.



Швейцария с понедельника вводит обязательную изоляцию для всех прибывающих из стран с высоким уровнем заражения COVID-19.



А в Германии идет речь о том, чтобы закрыть все магазины до средины января и на столько же продлить школьные каникулы. В стране зафиксирован суточный рекорд заражений - более 23,5 тысячи случаев.



