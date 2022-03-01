В США дальнобойщики требуют, чтобы власти занялись внутренними проблемами страны

Украинские события заставили Байдена полностью переписать текст послания. Теперь, обращаясь к народу и парламенту, он будет говорить о конфликте в Европе. Впервые выступление президента проводится в условиях тотальной мобилизации полицейских и секретных служб. Забор вокруг Капитолия называют признаком "новой нормальности". Участники "Конвоя свободы", которые направляются в Вашингтон, уже заявили, что их отечественные медиа и руководство страны настолько сильно заинтересованы Украиной, что совсем позабыли народ "Конвоя". Дальнобойщики и просто водители-активисты требуют, чтобы власти занялись внутренними проблемами страны: прекратили административный террор и отказались от принуждения к вакцинации.