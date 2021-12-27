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В США дефицит экипажей самолетов из-за коронавируса
В США дефицит экипажей самолетов. Нехватка персонала из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" приводит к отменам сотен рейсов, и неясно, когда ситуация нормализуется. Кризис особенно проявился во время новогодних праздников: во многих американских аэропортах начался настоящий хаос возле стоек регистраций и касс авиакомпаний. Например, в канун католического Рождества в Соединенных Штатах отменили 690 рейсов вместо заявленных 250.
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