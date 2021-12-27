ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США дефицит экипажей самолетов из-за коронавируса

В США дефицит экипажей самолетов. Нехватка персонала из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" приводит к отменам сотен рейсов, и неясно, когда ситуация нормализуется. Кризис особенно проявился во время новогодних праздников: во многих американских аэропортах начался настоящий хаос возле стоек регистраций и касс авиакомпаний. Например, в канун католического Рождества в Соединенных Штатах отменили 690 рейсов вместо заявленных 250.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все