3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В США демократы хотят вынести на рассмотрение Палаты представителей вопрос импичмента Дональду Трампу
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уже дала указание профильному комитету быть готовым к началу процедуры. По данным соцопросов, более 50 % американцев считают, что из-за беспорядков в Вашингтоне действующий президент должен немедленно покинуть пост.
Трамп намерен создать альтернативу Twitter
Twitter бессрочно заблокировал профиль Трампа, его штаба и многих его сторонников с многомиллионной аудиторией. Согласно заявлению соцсети, это сделано из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Реакция действующего президента США была незамедлительной. По его словам, Twitter "заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова" и это "не заставит его замолчать". Также Трамп поделился планами создать собственную платформу для общения со своими сторонниками. Twitter в ответ заявил, что будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку аккаунта.
Подготовка к инаугурации
Избранный глава государства готовится к инаугурации, которую, кстати, действующий президент проигнорирует. Это решение Байден назвал позором, но поддержал намерение Трампа не присутствовать на церемонии 20 января.
Ответственность за штурм Капитолия
На данный момент в суды США поступили дела более 50 участников нападения на Капитолий.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов