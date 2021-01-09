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В США демократы хотят вынести на рассмотрение Палаты представителей вопрос импичмента Дональду Трампу

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уже дала указание профильному комитету быть готовым к началу процедуры. По данным соцопросов, более 50 % американцев считают, что из-за беспорядков в Вашингтоне действующий президент должен немедленно покинуть пост.

Трамп намерен создать альтернативу Twitter

Twitter бессрочно заблокировал профиль Трампа, его штаба и многих его сторонников с многомиллионной аудиторией. Согласно заявлению соцсети, это сделано из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Реакция действующего президента США была незамедлительной. По его словам, Twitter "заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова" и это "не заставит его замолчать". Также Трамп поделился планами создать собственную платформу для общения со своими сторонниками. Twitter в ответ заявил, что будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку аккаунта.

Подготовка к инаугурации

Избранный глава государства готовится к инаугурации, которую, кстати, действующий президент проигнорирует. Это решение Байден назвал позором, но поддержал намерение Трампа не присутствовать на церемонии 20 января.

Ответственность за штурм Капитолия

На данный момент в суды США поступили дела более 50 участников нападения на Капитолий.

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