В США демократы хотят вынести на рассмотрение Палаты представителей вопрос импичмента Дональду Трампу

Twitter бессрочно заблокировал профиль Трампа, его штаба и многих его сторонников с многомиллионной аудиторией. Согласно заявлению соцсети, это сделано из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Реакция действующего президента США была незамедлительной. По его словам, Twitter "заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова" и это "не заставит его замолчать". Также Трамп поделился планами создать собственную платформу для общения со своими сторонниками. Twitter в ответ заявил, что будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку аккаунта.