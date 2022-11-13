В США демократы сохраняют контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов в конгресс. Такие прогнозы публикуют местные СМИ. По данным The Washington Post в штате Невада синие получают 50 мест, а их противники - республиканцы - 49. Дополнительный тур выборов еще предстоит в Джорджии. Но даже если там победит кандидат от республиканцев и места распределятся поровну, контроль все равно останется за демократами. И тогда решающим станет голос вице-президента США, а это представитель демократов Камала Харрис. А вот большинство в нижней палате по-прежнему остается пока за республиканцами. Подсчет голосов еще продолжается.